Polemiche in Spagna per la nuova legge sull’audiovisivo

I produttori criticano la nuova legge dell'audiovisivo El País, pagina 31, di Tommaso Koch. La nuova legge sull'audiovisivo non è ancora stata approvata, ma già tutte le associazioni del settore produttivo in Spagna sono contrarie e concordano sul fatto che il regolamento, così come è formulato nella sua ultima versione, li tradisce. Lo stesso parere è espresso da Cima, l'associazione delle donne registe e dei media audiovisivi. «Giovedì 26 maggio potrebbe suonare la campana a morto per l'industria audiovisiva spagnola così come la conosciamo», affermano le case di produzione in un comunicato. La legge sarà votata oggi dal Congresso. La sentenza approvata la scorsa settimana dalla Commissione per gli Affari Economici e la Trasformazione Digitale stabilisce che le ...

