Pnrr, Conte: "Siamo un po' in ritardo, non deve andare sprecato nemmeno un euro" (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Dobbiamo lavorare affinché "il nostro paese non perda quest'occasione, lo dobbiamo a tutti coloro che hanno sofferto durante i due anni della pandemia. E' importantissimo realizzare queste riforme, Siamo un po' in ritardo in alcuni settori, non dobbiamo assolutamente sprecare un euro". Così il leader M5S Giuseppe Conte sul Pnrr, a margine del congresso confederale Cisl. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Dobbiamo lavorare affinché "il nostro paese non perda quest'occasione, lo dobbiamo a tutti coloro che hanno sofferto durante i due anni della pandemia. E' importantissimo realizzare queste riforme,un po' inin alcuni settori, non dobbiamo assolutamente sprecare un". Così il leader M5S Giuseppesul, a margine del congresso confederale Cisl.

