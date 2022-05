Nuova partnership tra Divella e Istituto Eccelsa di Alberobello (Di giovedì 26 maggio 2022) Una Nuova collaborazione intesa come l’inizio di un percorso alla ricerca di innovative forme di valorizzazione del territorio in chiave gastronomica. Nasce con questi obiettivi l’intesa tra la F. Divella S.p.a. e l’Istituto di Alta Formazione del Gusto Alimentare “Eccelsa”, di Alberobello. L’accordo è stato ufficializzato al termine di un fruttuoso incontro tra l’amministratore unico dell’Istituto Eccelsa srl, Vito Matarrese, il responsabile della sezione Servizi al Lavoro e Organizzazione di Eccelsa, Francesco Solfrizzi e il supervisore del biscottificio e responsabile dei progetti del terzo settore della F. Divella S.p.a, il dottor Domenico Divella. L’Istituto Eccelsa nasce nel 2008 ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 26 maggio 2022) Unacollaborazione intesa come l’inizio di un percorso alla ricerca di innovative forme di valorizzazione del territorio in chiave gastronomica. Nasce con questi obiettivi l’intesa tra la F.S.p.a. e l’di Alta Formazione del Gusto Alimentare “”, di. L’accordo è stato ufficializzato al termine di un fruttuoso incontro tra l’amministratore unico dell’srl, Vito Matarrese, il responsabile della sezione Servizi al Lavoro e Organizzazione di, Francesco Solfrizzi e il supervisore del biscottificio e responsabile dei progetti del terzo settore della F.S.p.a, il dottor Domenico. L’nasce nel 2008 ...

