Non ti lavi tutti i giorni? Attenzione perché rischi il divorzio

Ecco un'altra stranezza fra coniugi: il marito chiede il divorzio perché sembra che sua moglie non si lavi tutti i giorni. Nuovo caso giudiziario che farà discutere più per le risate che per le questioni legali. Attenzione a voi che siete sposati. Adesso il vostro coniuge potrebbe chiedere il divorzio per via della sporcizia ma non della casa… della vostra igiene! Quindi sapone alla mano e… cercate di lavarvi ogni giorno!

Litigi che portano al divorzio – (suburbanmisfitmom) – curiosauro.it

Uno sporco… divorzio

Succede in India, nella zona dell'Uttar Pradesh, dove il marito di una donna che si rifiutava di farsi il bagno ogni giorno decide di chiedere il divorzio. È la prima volta che una questione igienica diventa un ...

