Non è (più) un mondo per poliziotti globali (Di giovedì 26 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha cambiato tutto. La sorprendente decisione di Vladimir Putin di anticipare il crudo redde rationem con il figlio ribelle fuggito dalla casa del padre e preso in adozione da una nuova famiglia, l’Occidente, ha infine avviato un processo a lungo in fermento: la transizione multipolare. Se il rischio calcolato avrà ragione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 26 maggio 2022) La guerra in Ucraina ha cambiato tutto. La sorprendente decisione di Vladimir Putin di anticipare il crudo redde rationem con il figlio ribelle fuggito dalla casa del padre e preso in adozione da una nuova famiglia, l’Occidente, ha infine avviato un processo a lungo in fermento: la transizione multipolare. Se il rischio calcolato avrà ragione InsideOver.

Advertising

OfficialASRoma : È NOSTRA! L’ABBIAMO VINTA TUTTI! ?? È di chi c’era qui a Tirana, di chi era all’Olimpico, di chi era a casa, di chi… - ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - _Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - nevrotica9 : RT @valy_s: #Monkeypox #Vaccinodellescimmie Cosa curiosa… L’ISS ha cambiato la pag. info sul vaccino contro il vaiolo Fino al 19/05, ISS in… - italyaustralia : @_rik46 @FRAXCHARLES la williams a momenti non ha piu una livrea e noi aggiungiamo stickers. BAH -