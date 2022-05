Mkhitaryan, l’Inter nel futuro? Marotta accelera (Di giovedì 26 maggio 2022) L’armeno pronto ad arrivare in nerazzurro: altro colpo di Marotta a parametro zero, vicinissimo al romanista Henrikh Mkhitaryan è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui i nerazzurri avrebbero perfezionato l’arrivo a parametro zero del fantasista armeno, in scadenza di contratto con la Roma. Secondo il quotidiano, il calciatore armeno effettuerà le visite mediche di rito prima di sottoscrivere un biennale da 3,5 milioni netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) L’armeno pronto ad arrivare in nerazzurro: altro colpo dia parametro zero, vicinissimo al romanista Henrikhè pronto a diventare un nuovo giocatore del. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui i nerazzurri avrebbero perfezionato l’arrivo a parametro zero del fantasista armeno, in scadenza di contratto con la Roma. Secondo il quotidiano, il calciatore armeno effettuerà le visite mediche di rito prima di sottoscrivere un biennale da 3,5 milioni netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : Non so se #Mkhitaryan-#Inter sia un affare fatto, ma so 2 cose: 1) Se l'#Inter pensa di rinforzare il centrocampo… - Sport_Fair : L'#Inter piazza un colpo a sorpresa per la prossima stagione: è fatta per #Mkhitaryan, reduce dalla stagione alla R… - noiverinteristi : Mkhitaryan tentato, l'Inter ora è fiduciosa, in attesa della decisione definitiva sul suo futuro”. - noiverinteristi : ?? ULTIM’ORA FABRIZIO ROMANO: “L'Inter ha presentato una proposta ufficiale per ingaggiare Henrikh Mkhitaryan a para… - ilnonnosimpson : RT @86_longo: ?? L’#Inter sta chiudendo per Mkhitaryan ?? -