Meteo | nel weekend aria polare dalla Svezia al Nord Piogge e calo delle temperature al Sud

Advertising

meteogiornaleit : Meteo Italia tra caldo e temporali. Nel weekend più INSTABILE e REFRIGERIO - ilmeteoit : #Video meteo in diretta: 48 ore di caldo africano, nel weekend crollo termico; le previsioni - GazzettaDelSud : ?? #METEO | Dalla Svezia l’#ariapolare prepara una lenta e graduale discesa verso l’Italia. ????… - repubblica : Previsioni meteo, 'ribaltone' nel weekend: arriva l’aria polare dalla Svezia - repubblica : Previsioni meteo, ribaltone nel weekend: arriva l’aria polare dalla Svezia -

Secondo le previsioniper domani, venerdì 27 maggio, sarà una giornata molto nuvolosa e con piogge isolate. Al mattino pioverà nella Sardegna centro - meridionale e al pomeriggio ancheLazio interno, in Trentino -...E' un momento di passaggio, e lo scontro tra queste masse d'aria diverse provocherà fenomeni potenzialmente intensiweekend sull'Italia, un po' come successo al Nord in questi ultimi giorni. E ...Le previsioni meteo per giovedì 26 maggio Tempo instabile in Sardegna, con dei rovesci nel corso della giornata specie nel settore occidentale e meridionale; cielo in prevalenza poco nuvoloso nel ...Brusca frenata nella rincorsa estiva di questo mese di maggio. Una lenta e graduale aria polare sta scendendo dalla Svezia sverso l'Italia. (ANSA) ...