Mattarella: "Secondo mandato è per me nuovo inizio" (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio 2022 "La sua è la prima visita di Stato che ricevo dal Secondo mandato, si tratta per me di un nuovo inizio", le parole di Mattarella nel corso del pranzo di Stato con oò Presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio 2022 "La sua è la prima visita di Stato che ricevo dal, si tratta per me di un", le parole dinel corso del pranzo di Stato con oò Presidente ...

Advertising

Carmelo11739892 : @repubblica Secondo me draghi e mattarella devono trattare salvini come si farebbe per 'un cane randagio '! - costituzionesp : RT @andrea_pertici: Il direttore di @RadioRadicale Falconio mi ha intervistato su 'Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo man… - andrea_pertici : Il direttore di @RadioRadicale Falconio mi ha intervistato su 'Presidenti della Repubblica. Da De Nicola al secondo… - f_nicosia : @FeiDracu @uolller Nello specifico, quale sarebbe il problema che secondo il tuo saggio, in tour tra varietà televi… - ugoarrigo : RT @andrea_pertici: È stato un piacere scrivere PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA. Da De Nicola al secondo mandato di #Mattarella, @edizionimulin… -