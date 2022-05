Man vs Bee: Rowan Atkinson lotta contro un'ape nel trailer della serie Netflix (Di giovedì 26 maggio 2022) Il 24 giugno debutterà su Netflix la nuova serie Man vs Bee con protagonista Rowan Atkinson, ecco il trailer. Man vs Bee è il titolo della nuova serie tv con protagonista Rowan Atkinson e Netflix ha ora condiviso il trailer dell'atteso progetto che debutterà il 24 giugno in streaming. Nel video si vede un uomo in tribunale, accusato di aver compiuto danni e crimini, prima che l'imputato inizi a spiegare che la colpa di tutto è un'ape. Nella serie Man vs Bee, infatti, Rowan Atkinson interpreta un uomo che lavora come "housesitter" e si ritrova improvvisamente alle prese con un'ape che sembra non volergli dare tregua. Come prevedibile la situazione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) Il 24 giugno debutterà sula nuovaMan vs Bee con protagonista, ecco il. Man vs Bee è il titolonuovatv con protagonistaha ora condiviso ildell'atteso progetto che debutterà il 24 giugno in streaming. Nel video si vede un uomo in tribunale, accusato di aver compiuto danni e crimini, prima che l'imputato inizi a spiegare che la colpa di tutto è un'ape. NellaMan vs Bee, infatti,interpreta un uomo che lavora come "housesitter" e si ritrova improvvisamente alle prese con un'ape che sembra non volergli dare tregua. Come prevedibile la situazione ...

