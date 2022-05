LIVE Sinner-Carballes Baena 3-6 5-4, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il secondo set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Sinner può chiudere al game successivo. 40-0 Servizio e diritto lungolinea di Carballes Baena. 30-0 LOB PAZZESCO DI VOLÉE DOPO LA SMORZATA DI Baena 15-0 Lo spagnolo vince il confronto sulla diagonale di diritto. 5-3 ACE DI SECONDA! Carballes Baena deve allungare il set. 40-30 Sinner SI PRENDE IL PUNTO A VOLO! È complicato scardinare la difesa di Carballes Baena. 30-30 Errore in uscita dal servizio con il dritto per Sinner. 30-15 Prima vincente dell’azzurro. 15-15 Gran smorzata di Sinner dopo il diritto diagonale. 0-15 Sinner perde lo scambio sulla distanza. 4-3 Carballes ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4può chiudere al game successivo. 40-0 Servizio e diritto lungolinea di. 30-0 LOB PAZZESCO DI VOLÉE DOPO LA SMORZATA DI15-0 Lo spagnolo vince il confronto sulla diagonale di diritto. 5-3 ACE DI SECONDA!deve allungare il set. 40-30SI PRENDE IL PUNTO A VOLO! È complicato scardinare la difesa di. 30-30 Errore in uscita dal servizio con il dritto per. 30-15 Prima vincente del. 15-15 Gran smorzata didopo il diritto diagonale. 0-15perde lo scambio sulla distanza. 4-3...

