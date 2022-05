Libero: ma dov’era De Laurentiis in questi anni? Ah già, era in motorino (Di giovedì 26 maggio 2022) Libero, con Fabrizio Biasin, torna sulle esternazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis che ha attaccato un po’ tutti: da Gravina alla Uefa («il problema è che c’è una posizione dominante e assoluta della Uefa che condiziona tutto il movimento calcistico affinché possa crescere»), a Infantino, ai politici italiani. Ha definito inesistente la Conference League. Ecco, possiamo dire di essere discretamente d’accordo con lui, ma la questione è un’altra: cosa ha fatto De Laurentiis per modificare lo status quo in tutti questi anni? Ah sì, un giorno è scappato su un motorino per protestare contro il sorteggio dei calendari al grido di «siete delle m..de! Siete delle teste di ca..o!». Beh, è già qualcosa. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022), con Fabrizio Biasin, torna sulle esternazioni di ieri di Aurelio Deche ha attaccato un po’ tutti: da Gravina alla Uefa («il problema è che c’è una posizione dominante e assoluta della Uefa che condiziona tutto il movimento calcistico affinché possa crescere»), a Infantino, ai politici italiani. Ha definito inesistente la Conference League. Ecco, possiamo dire di essere discretamente d’accordo con lui, ma laone è un’altra: cosa ha fatto Deper modificare lo status quo in tutti? Ah sì, un giorno è scappato su unper protestare contro il sorteggio dei calendari al grido di «siete delle m..de! Siete delle teste di ca..o!». Beh, è già qualcosa. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Libero: ma dov’era De Laurentiis in questi anni? Ah già, era in motorino Biasin se l’è presa con tutti, siamo anch… - Drew53487806 : @ellamari53 @TarroGiulio Questo poteva essere vero due anni fa, adesso chi la utilizza ha solo paura inculcata ad a… - Rita06297204 : @Bonnie_369 Dio c'era ed era disperato per ciò che stava succedendo..nella creazione lascia il libero arbitrio all'… -