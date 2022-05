(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “A 10 o 11 mesi dalle elezioni, la riforma si può fare solo se siamo convinti tutti. Sullo sbarramento al momento al 5 percento non ci sono accordi di nessun tipo, e neanche si intravedono. Niente sarebbe di più sbagliato che fare una riforma con una ristretta maggioranza. Qualcuno potrebbe poi essere accusato di aver fatto una leggea suo favore. Al momento non esistono leobiettive perla legge”. Lo dice il deputato Stefano(Pd) a Riformista Tv.

TV7Benevento : L.elettorale: Ceccanti, 'no condizioni per cambiare Rosatellum' - -

Legge elettorale, Ceccanti (PD): "Non esistono le condizioni per cambiare il Rosatellum" Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "A 10 o 11 mesi dalle elezioni, la riforma si può fare solo se siamo convinti tutti. Sullo sbarramento al momento al 5 ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "In questi mesi il Parlamento sta facendo un lavoro positivo in materia di giustizia. Una partecipazione consapevole dei cittadini nel referendum, raggiungendo il quorum o.