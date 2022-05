Inter, un Sensi di ritorno: vuole restare a Milano. I nerazzurri… (Di giovedì 26 maggio 2022) Sensi torna all’Inter. Il centrocampista ha le idee chiare per il futuro: non vuole lasciare nuovamente il club nerazzurro L’Inter ascolterà eventuali offerte per Stefano Sensi e valuterà anche soluzioni alternative, ma Stefano comincia a pensare alla stagione 2022-23 come lo aveva fatto nell’annata appena terminata, per altro con meno traffico nel reparto. Il centrocampista azzurro è concentrato sul contributo che può dare all’Inter, che lo aveva preso dal Sassuolo per farne un titolare: altre mete non sono nei programmi, al momento. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022)torna all’. Il centrocampista ha le idee chiare per il futuro: nonlasciare nuovamente il club nerazzurro L’ascolterà eventuali offerte per Stefanoe valuterà anche soluzioni alternative, ma Stefano comincia a pensare alla stagione 2022-23 come lo aveva fatto nell’annata appena terminata, per altro con meno traffico nel reparto. Il centrocampista azzurro è concentrato sul contributo che può dare all’, che lo aveva preso dal Sassuolo per farne un titolare: altre mete non sono nei programmi, al momento. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

