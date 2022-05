Advertising

giuseppedella10 : RT @stockazz: Caro laziale Dopo che sei stato un po’ norvegese , un po’ inglese è un po’ olandese , adesso prendi il trattore e torna al… - comelarisata : RT @stockazz: Caro laziale Dopo che sei stato un po’ norvegese , un po’ inglese è un po’ olandese , adesso prendi il trattore e torna al… - fabius10scudi : RT @RadioSpada: ?? In diversi ci chiedono se ci sarà la diretta streaming del 2 giugno. Crediamo nell’importanza di incontrarsi fisicamente… - RadioSpada : ?? In diversi ci chiedono se ci sarà la diretta streaming del 2 giugno. Crediamo nell’importanza di incontrarsi fisi… - monedestradis : RT @stockazz: Caro laziale Dopo che sei stato un po’ norvegese , un po’ inglese è un po’ olandese , adesso prendi il trattore e torna al… -

Agenzia askanews

La salma di Ciriaco De Mita, l'ex leader della Dc deceduto la scorsa notte ad Avellino, è ancora nella struttura di riabilitazione Villa dei Pini nel capoluogo irpino. A breve il feretro dovrebbe ...CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE FRANCESEcon una sconfitta , anche se di misura 33/32, la ... Per il resto sono state tutte brave.' Ora l'ultimasempre in trasferta a Nizza contro l'... In giornata torna nella sua Nusco. Si lavora a funerali domani Napoli, 26 mag. (askanews) - La salma di Ciriaco De Mita, l'ex leader della Dc deceduto la scorsa notte ad Avellino, è ancora nella struttura ...Piazza San Giovanni, a Ragusa, ospiterà, domenica 29 maggio, dalle 10, le iniziative legate alle 21esima Giornata nazionale del sollievo ...