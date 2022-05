Guida completa: come trasferire Viber da un cellulare all’altro (Di giovedì 26 maggio 2022) Viber è una fantastica e divertente app di messaggistica istantanea, nata subito dopo l’enorme successo di WhatsApp. A differenza di quest’ultima si caratterizza per la sua impronta molto più social. Infatti Viber, oltre al classico scambio di messaggi con gli amici, la condivisione di file multimedial, le chiamate e chat di gruppo, offre anche una Community dove pubblicare e condividere Post, una sorta di bacheca per capirci. Si tratta di un app molto utilizzata dai giovani, soprattutto perché, a differenza dei limiti imposti da WhatsApp, Viber, offre una maggiore flessibilità durante l’interazione social, oltre che molte più funzioni divertenti. Ma cosa accade se volessi trasferire i messaggi di Viber sul nuovo telefono Android? come trasferire la cronologia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022)è una fantastica e divertente app di messaggistica istantanea, nata subito dopo l’enorme successo di WhatsApp. A differenza di quest’ultima si caratterizza per la sua impronta molto più social. Infatti, oltre al classico scambio di messaggi con gli amici, la condivisione di file multimedial, le chiamate e chat di gruppo, offre anche una Community dove pubblicare e condividere Post, una sorta di bacheca per capirci. Si tratta di un app molto utilizzata dai giovani, soprattutto perché, a differenza dei limiti imposti da WhatsApp,, offre una maggiore flessibilità durante l’interazione social, oltre che molte più funzioni divertenti. Ma cosa accade se volessii messaggi disul nuovo telefono Android?la cronologia di ...

lamentapiperit : Vuoi creare un terrazzo sostenibile ad impatto zero? Ecco la guida completa di foto ?????? - ElettTech : Interessante #whitepaper sulla progettazione #dcdc da @murata_na distribuito in Italia da #Darton Leggi la notizia… - lecriptovalute : 10 migliori #Ethereum #Wallet #portafogli: Guida completa 2022 - Sicilyepigraphy : RT @MuseoSalinas: ?? Giovedì 26 maggio alle 11 si presenta la nuova guida del Salinas: una pubblicazione agile e completa delle collezioni e… - OA_Sport : SPORT IN TV - Una nuova giornata ricca di eventi da seguire su OA Sport: la guida completa -