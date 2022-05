Guerra in Ucraina, Zelensky: “Chi ci consiglia di dare territori alla Russia non tiene conto delle persone comuni” – Video (Di giovedì 26 maggio 2022) “Chi consiglia all’Ucraina di dare qualcosa alla Russia, non sempre tiene conto della gente comune”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un messaggio Video. “Qualunque cosa faccia lo stato russo, c’è qualcuno che dice: ‘teniamo conto dei suoi interessi’. Nonostante migliaia di missili russi abbiano colpito l’Ucraina. Nonostante decine di migliaia di ucraini uccisi. Nonostante Bucha e Mariupol, nonostante le città distrutte – ha detto – A Davos, per esempio, Kissinger emerge dal profondo passato e dice che un pezzo di Ucraina dovrebbe essere dato alla Russia. Sembra che il calendario del signor Kissinger ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Chiall’diqualcosa, non sempredella gente comune”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Volodymyrin un messaggio. “Qualunque cosa faccia lo stato russo, c’è qualcuno che dice: ‘teniamodei suoi interessi’. Nonostante migliaia di missili russi abbiano colpito l’. Nonostante decine di migliaia di ucraini uccisi. Nonostante Bucha e Mariupol, nonostante le città distrutte – ha detto – A Davos, per esempio, Kissinger emerge dal profondo passato e dice che un pezzo didovrebbe essere dato. Sembra che il calendario del signor Kissinger ...

