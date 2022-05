Green pass falsi, nuovi sequestri nei confronti di Pippo Franco e della sua famiglia (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora un provvedimento della Procura che va a colpire Pippo Franco. Il caso dei Green pass falsi – nel quale è coinvolto il medico (dentista) a cui si sarebbe rivolto l’attore per sottoporsi al vaccino anti-Covid – torna a vedere come protagonista il noto personaggio televisivo e la sua famiglia. Su ordine della pm Alessandra Fin, infatti, i Carabinieri si sono recati nella sua abitazione e negli uffici negli del dicastero della Salute e dell’agenzia regionale LazioCrea per rimuovere dai server i dati relativi ai Green pass rafforzati della famiglia dell’ex capo della compagnia teatrale “Il Bagaglino”. Pippo Franco, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora un provvedimentoProcura che va a colpire. Il caso dei– nel quale è coinvolto il medico (dentista) a cui si sarebbe rivolto l’attore per sottoporsi al vaccino anti-Covid – torna a vedere come protagonista il noto personaggio televisivo e la sua. Su ordinepm Alessandra Fin, infatti, i Carabinieri si sono recati nella sua abitazione e negli uffici negli del dicasteroSalute e dell’agenzia regionale LazioCrea per rimuovere dai server i dati relativi airafforzatidell’ex capocompagnia teatrale “Il Bagaglino”., ...

