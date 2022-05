Formula 1 - GP Monaco, benvenuti a casa Leclerc (Di giovedì 26 maggio 2022) Monte Carlo è pronta a ospitare la Formula 1: questo fine settimana, si corre il Gran Premio di Monaco, valido come settima prova del Mondiale 2022. Riflettori su Leclerc. Domenica scorsa era agevolmente in testa al GP di Spagna e avrebbe portato a casa una facile vittoria se solo l'affidabilità della sua Ferrari non lo avesse tradito sul più bello. Charles Leclerc arriva ora nella sua Monaco sapendo di avere gli occhi del mondo puntati addosso essenzialmente per due motivi: oltre a correre tra le stradine in cui è praticamente cresciuto, deve anche recuperare la leadership del campionato persa la scorsa settimana. Le statistiche però non giocano a suo favore, perché da quando è in Formula 1 non è mai riuscito a vedere la bandiera a scacchi a Monte Carlo. E, come se ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 maggio 2022) Monte Carlo è pronta a ospitare la1: questo fine settimana, si corre il Gran Premio di, valido come settima prova del Mondiale 2022. Riflettori su. Domenica scorsa era agevolmente in testa al GP di Spagna e avrebbe portato auna facile vittoria se solo l'affidabilità della sua Ferrari non lo avesse tradito sul più bello. Charlesarriva ora nella suasapendo di avere gli occhi del mondo puntati addosso essenzialmente per due motivi: oltre a correre tra le stradine in cui è praticamente cresciuto, deve anche recuperare la leadership del campionato persa la scorsa settimana. Le statistiche però non giocano a suo favore, perché da quando è in1 non è mai riuscito a vedere la bandiera a scacchi a Monte Carlo. E, come se ...

