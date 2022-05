Firenze, una via della città in onore di David Sassoli: la cerimonia - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 26 maggio 2022) David Sassoli Per approfondire : Articolo : "Una strada intitolata a Sassoli" Articolo : La strada per David Sassoli vicino all'Università Europea Articolo : A Firenze una strada intitolata a David ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022)Per approfondire : Articolo : "Una strada intitolata a" Articolo : La strada pervicino all'Università Europea Articolo : Auna strada intitolata a...

Advertising

_Nico_Piro_ : Oggi #18maggio sono finito in una tempesta perfetta tra #fasciotroll (no vax e negazionisti del cambiamento climati… - reportrai3 : Questa è la foto trovata da Federico. Che sparisce, riappare e viene ignorata per 29 anni. Ritrae una giovane donna… - Viks83F : @mgmaglie Segnalo al mondo libero che a Firenze c'è una statua di Dostoevskij. Vista la nostra posizione atlantista… - gian_d_gian : @f_chinellato @giocogio1 dopo una serie di 'ricircoli' i grani si appesantiscono e vengono scaricati. Comunque… - gaia_simonetti : Grazie a @DonnaModerna per cuore e spazio alla nostra idea di #gentilezza. @C_Gentilezza attraverso l'alfabeto dell… -