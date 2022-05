F1, GP Monaco 2022: programma, orari, diretta streaming e TV (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Mondiale di Formula 1 sta entrando sempre di più nel vivo della stagione e nel cuore del calendario 2022. Il Circus è di nuovo pronto a scendere in pista con il settimo appuntamento dell’anno, per regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati delle quattro ruote e di questo entusiasmante sport. In seguito alla scorsa gara di Spagna, che si è disputata sul circuito di Catalogna e che ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull dinanzi al team-mate Sergio Perez e alla Mercedes di George Russell, il mondiale resta in Europa per il suggestivo Gran Premio di Monaco che accenderà i motori nella splendida e lussuosa cornice di Montecarlo. Vediamo insieme i dettagli della corsa. Partiamo con alcuni dettagli tecnici del circuito cittadino non permanente del Principato di Monaco, che ospita diverse categorie: Formula 1, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Mondiale di Formula 1 sta entrando sempre di più nel vivo della stagione e nel cuore del calendario. Il Circus è di nuovo pronto a scendere in pista con il settimo appuntamento dell’anno, per regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati delle quattro ruote e di questo entusiasmante sport. In seguito alla scorsa gara di Spagna, che si è disputata sul circuito di Catalogna e che ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull dinanzi al team-mate Sergio Perez e alla Mercedes di George Russell, il mondiale resta in Europa per il suggestivo Gran Premio diche accenderà i motori nella splendida e lussuosa cornice di Montecarlo. Vediamo insieme i dettagli della corsa. Partiamo con alcuni dettagli tecnici del circuito cittadino non permanente del Principato di, che ospita diverse categorie: Formula 1, ...

