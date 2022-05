Ex direttore del Louvre nei guai: indagato per truffa e traffico di antichità (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag – Prendi l’arte e mettila da parte. Forse, in terra di Francia, hanno preso questo proverbio troppo sul serio. Il bubbone è scoppiato nelle ultime ore: il noto settimanale satirico Canard enchaîné ha dato notizia che Jean-Luc Martinez, ex direttore del Louvre, è stato sottoposto a interrogatorio dall’autorità giudiziaria transalpina. L’accusa è quella di «riciclaggio e complicità di truffa in banda organizzata». Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti c’è un presunto traffico di antichità del Vicino e Medio Oriente. Nel registro degli indagati sono stati iscritti anche Vincent Rondot, direttore del Dipartimento egizio del Louvre, e l’egittologo Olivier Perdu (quest’ultimo già rilasciato). L’inchiesta che scuote il Louvre Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Parigi, 26 mag – Prendi l’arte e mettila da parte. Forse, in terra di Francia, hanno preso questo proverbio troppo sul serio. Il bubbone è scoppiato nelle ultime ore: il noto settimanale satirico Canard enchaîné ha dato notizia che Jean-Luc Martinez, exdel, è stato sottoposto a interrogatorio dall’autorità giudiziaria transalpina. L’accusa è quella di «riciclaggio e complicità diin banda organizzata». Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti c’è un presuntodidel Vicino e Medio Oriente. Nel registro degli indagati sono stati iscritti anche Vincent Rondot,del Dipartimento egizio del, e l’egittologo Olivier Perdu (quest’ultimo già rilasciato). L’inchiesta che scuote ilLe ...

