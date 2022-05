Ecco quando può tornare in campo Ibrahimovic: c'è la data per il rientro (Di giovedì 26 maggio 2022) La prima indicazione dell'operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto ieri Zlatan Ibrahimovic è che, negli ultimi mesi, ha evidentemente giocato sopra un problema serio. Si spiega così l'impiego con il contagocce, molto spesso concentrato nei finali di partita in cui il risultato era archiviato o da gestire, e la tranquillità con cui lo svedese ha accettato le panchine: l'ultima da titolare risale infatti al 17 gennaio, nello sciagurato 1-2 con lo Spezia, peraltro ultima sconfitta per i rossoneri. Avrebbe potuto operarsi in inverno per essere pronto ad agosto, al via del prossimo campionato, ma ha preferito essere presente nel finale di stagione per spingere il Milan allo scudetto. E ha avuto ragione: pur senza portare un contributo decisivo in termini di prestazioni e gol, è rimasto a disposizione di Pioli e al fianco dei compagni più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) La prima indicazione dell'operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto ieri Zlatanè che, negli ultimi mesi, ha evidentemente giocato sopra un problema serio. Si spiega così l'impiego con il contagocce, molto spesso concentrato nei finali di partita in cui il risultato era archiviato o da gestire, e la tranquillità con cui lo svedese ha accettato le panchine: l'ultima da titolare risale infatti al 17 gennaio, nello sciagurato 1-2 con lo Spezia, peraltro ultima sconfitta per i rossoneri. Avrebbe potuto operarsi in inverno per essere pronto ad agosto, al via del prossimo campionato, ma ha preferito essere presente nel finale di stagione per spingere il Milan allo scudetto. E ha avuto ragione: pur senza portare un contributo decisivo in termini di prestazioni e gol, è rimasto a disposizione di Pioli e al fianco dei compagni più ...

