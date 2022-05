Ecclestone arrestato in Brasile: nel bagaglio dell’ex patron della Formula1 una pistola non documentata (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone, è stato arrestato in Brasile. Non era inizialmente riuscito a lasciare l’aeroporto Viracopos di Campinas dopo che era stato trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente durante uno screening a raggi X: si tratta, secondo quanto dichiarato dalla polizia locale, di una LW Seecamp 32 non documentata nel bagaglio del 91enne, il quale aveva ammesso di possedere l’arma ma aveva sostenuto di non essere a conoscenza del fatto che si trovasse nel suo bagaglio al momento dell’imbarco. Ecclestone, la cui moglie Fabiana è nata in Brasile, era in procinto di salire su un aereo privato diretto verso la Svizzera: è riuscito a riprendere il suo viaggio dopo ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) L’exFormula 1, Bernie, è statoin. Non era inizialmente riuscito a lasciare l’aeroporto Viracopos di Campinas dopo che era stato trovato in possesso di unadetenuta illegalmente durante uno screening a raggi X: si tratta, secondo quanto dichiarato dalla polizia locale, di una LW Seecamp 32 nonneldel 91enne, il quale aveva ammesso di possedere l’arma ma aveva sostenuto di non essere a conoscenza del fatto che si trovasse nel suoal momento dell’imbarco., la cui moglie Fabiana è nata in, era in procinto di salire su un aereo privato diretto verso la Svizzera: è riuscito a riprendere il suo viaggio dopo ...

