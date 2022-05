E’ un ingrediente presente nei piatti estivi, ma mangiarlo a volte può creare problemi, ecco che succede (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo d’estate, e nei piatti freschi c’è un alimento sempre molto presente: il cetriolo. Il cetriolo fa parte delle piante cucurbitaceae, ed è un alimento composto per la maggior parte da acqua, il che lo mette al primo posto per proprietà depurative. Ma c’è un aspetto di questo alimento che spesso crea problemi a chi L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo d’estate, e neifreschi c’è un alimento sempre molto: il cetriolo. Il cetriolo fa parte delle piante cucurbitaceae, ed è un alimento composto per la maggior parte da acqua, il che lo mette al primo posto per proprietà depurative. Ma c’è un aspetto di questo alimento che spesso creaa chi L'articolo proviene da Che.it.

Advertising

Khris_St : RT @TPiatta: Karen Kingston, ex dipendente di Pfizer e attuale analista per le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici afferma che… - TPiatta : RT @TPiatta: Karen Kingston, ex dipendente di Pfizer e attuale analista per le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici afferma che… - RitaStefanelli1 : RT @TPiatta: Karen Kingston, ex dipendente di Pfizer e attuale analista per le industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici afferma che… -