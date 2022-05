(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la telefonata al presidente russo Vladimire il consiglio dei ministri, il pomeriggio del presidente del Consiglio Mariotermina con l'incontro con i giornalisti in conferenza stampa. Il premier illustrerà i provvedimenti di cui si è occupato il Cdm, che ha approvato l'avvio della riforma degli incentivi alle imprese. Una misura, questa, su cui hanno lavorato i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico. 'L'approvazione di questo provvedimento, che ho voluto fortemente, rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi spesso inaccessibili per troppa burocrazia", ho dichiarato Giancarlo Giorgetti. Nella delega per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese si inserisce anche una proposta del ministro Andrea Orlando relativa al rispetto della normativa in materia di ...

Alla fine, ancora una volta, come accaduto ad altri leader europei,si èdire di no.Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio, informa Palazzo Chigi, 'si è incentrato sugli sviluppi della ... Draghi: "Ho sentito Putin. Non ci sono spiragli per la pace" Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ... E' un'iniziativa che ho sentito il dovere di prendere per la gravità della crisi umanitaria che può toccare i più poveri ...E aggiunge: "Alle loro famiglie, ai loro colleghi, esprimo la più sentita vicinanza del governo e mia personale". Poi Draghi ricorda quanto fatto per migliorare la sicurezza sul lavoro e conclude: "È ...