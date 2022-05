Covid oggi Lazio, 2.627 contagi e 5 morti. A Roma 1.501 casi (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.627 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.876 tamponi molecolari e 15.613 antigenici con un tasso di positività all’11,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.501. I ricoverati sono stati 619 i ricoverati, 15 in meno da ieri, 39 le terapie intensive occupate e 4.025 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.501?. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.627 i nuovida Coronavirus, 26 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.876 tamponi molecolari e 15.613 antigenici con un tasso di positività all’11,7%. Icittà sono a quota 1.501. I ricoverati sono stati 619 i ricoverati, 15 in meno da ieri, 39 le terapie intensive occupate e 4.025 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,7%. Icittà sono a quota 1.501?. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl1: ...

