Concerti di Cesare Cremonini 2022: date tour negli stadi (Di giovedì 26 maggio 2022) In primo piano la tappa del 2 luglio che conclude il tour all’Autodromo di Imola con oltre 60 mila biglietti venduti Il concerto-evento del 2 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con oltre 60 mila biglietti venduti, sarà uno degli appuntamenti più importanti di questa estate e chiuderà il tour “Cremonini stadi 2022”. Per la grande richiesta di biglietti viene aperta al pubblico la storica Tribuna Rivazza, i cui posti a sedere saranno in vendita a partire da oggi alle ore 15:00. Il tour include 7 Concerti più un evento speciale all’Autodromo di Imola che sarà anche un debutto per Cremonini, secondo artista italiano ad esibirsi con un proprio live nell’iconica location. Dopo l’eccezionale esibizione sul palco del Festival di Sanremo, con ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 26 maggio 2022) In primo piano la tappa del 2 luglio che conclude ilall’Autodromo di Imola con oltre 60 mila biglietti venduti Il concerto-evento del 2 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con oltre 60 mila biglietti venduti, sarà uno degli appuntamenti più importanti di questa estate e chiuderà il”. Per la grande richiesta di biglietti viene aperta al pubblico la storica Tribuna Rivazza, i cui posti a sedere saranno in vendita a partire da oggi alle ore 15:00. Ilinclude 7più un evento speciale all’Autodromo di Imola che sarà anche un debutto per, secondo artista italiano ad esibirsi con un proprio live nell’iconica location. Dopo l’eccezionale esibizione sul palco del Festival di Sanremo, con ...

Advertising

Lopinionista : Concerti di Cesare Cremonini 2022: date tour negli stadi - cesare_vodani : RT @paoloangeloRF: Interessante @venegunden “#VASCO felice come un bambino che canta e insieme sorride x la ritrovata comunità con suoi acc… - La_Silvia23 : Cesare che tagga Malika nel post e io che sogno di vederli cantare insieme “Hello” ai concerti ???? - Diegodepas : @MangelaVilo @Anto_Cap_ Non è che sta andando ad aprire i concerti di Cesare Cremonini!!! Ermal meta al massimo la sagra della porketta - annachefaluovo1 : “i concerti in veneto non sono mai normali perchè i veneti sono tutti pazzi” cesare cremonini, 2022 -