Con noi al MiMo - Milano Monza Motor Show atto secondo

Mezzo milione di visitatori attesi, più di 60 brand tra automobili e motociclette, l'apprezzata formula degli eventi a cielo aperto e il ricco programma a misura di pista, sul tracciato dello storico autodromo brianzolo. Dal 16 al 19 giugno Quattroruote vi aspetta nella postazione di piazza Cordusio per la seconda edizione di Milano Monza Motor Show con un ospite speciale: Majorette, noto marchio di automodelli die cast che piacciono ai grandi come ai più piccoli. Nell'area Majorette, oltre ad assistere alla creazione di un esemplare in miniatura gli appassionati potranno configurarne uno a piacere scegliendo tra due modelli sportivi, le Porsche 934 e 911 Carrera S, e gli altrettanto mitici Volskswagen Beetle e Bulli. Una volta progettato sul monitor, nell'attiguo stand della FAO Schwarz si potranno vedere le ...

