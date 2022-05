Chelsea, via libera per Abramovich anche dal Portogallo per la vendita del club (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo l’autorizzazione da parte del governo britannico, anche il Portogallo dà il via libera a Roman Abramovich per la vendita del club londinese. Il magnate russo, infatti, aveva ottenuto nel 2021 il passaporto portoghese, dopo un lungo processo di certificazione della sua origine sefardita. L’autorizzazione è stata concessa unitamente dal ministero degli Affari Esteri e quello delle Finanze di Lisbona, chiarendo come la loro posizione sia in linea con quella della Commisione Europea. Inoltre viene sottolineato come il via libera sia stato concesso dopo le garanzie del governo britannico, che i ricavo della vendita saranno devoluti per scopi umanitari. L’americano Todd Boehly, dunque, è pronto a diventare il nuovo proprietario del ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo l’autorizzazione da parte del governo britannico,ildà il viaa Romanper ladellondinese. Il magnate russo, infatti, aveva ottenuto nel 2021 il passaporto portoghese, dopo un lungo processo di certificazione della sua origine sefardita. L’autorizzazione è stata concessa unitamente dal ministero degli Affari Esteri e quello delle Finanze di Lisbona, chiarendo come la loro posizione sia in linea con quella della Commisione Europea. Inoltre viene sottolineato come il viasia stato concesso dopo le garanzie del governo britannico, che i ricavo dellasaranno devoluti per scopi umanitari. L’americano Todd Boehly, dunque, è pronto a diventare il nuovo proprietario del ...

