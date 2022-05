(Di giovedì 26 maggio 2022) È colui che ha il coraggio da Mosca di dire che la guerra è "un peccato" e che le parole del patriarca ortodosso russo durante la Pasqua erano "un'eresia". E se gli si chiede se non ha paura, Leonid ...

Perchè nelle Guerre mondiali, la Prima ma anche la Seconda, nessuno vince: il prezzo pagato è talmente alto che non puoi pensare di aver vinto", afferma il capo dei credenti in una lunga ... Capo Vecchi credenti russi: Papa intervenga, Putin lo rispetta Milano, 26 mag. (askanews) - È colui che ha il coraggio da Mosca di dire che la guerra è 'un peccato' e che le parole del patriarca ortodosso ...