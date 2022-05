Brunilda Halla uccisa da un 28enne di Vittoria | ripreso dalle telecamere

(Di giovedì 26 maggio 2022)– Sarebbe undil’assassino della 37enne, originaria dell’Albania,a coltellate ieri intorno alle ore 13 mentre chiudeva la porta di casa a. La giovane mamma albanese è stata accoltellata fra via Firenze e via Tenente Alessandrello. L’uomo è stato individuato dai carabinieri grazie alledi video sorveglianza, rintracciato nella notte e condotto in caserma. Il provvedimento di fermo è stato emesso nella notte. L’indagato pare abbia ammesso di essere l’autore dell’omicidio. Secondo indiscrezioni l’accoltellamento della donna sarebbe stato “un gesto estemporaneo e immotivato”. Ha confessato davanti al Pm di Ragusa, Francesco Riccio e ai carabinieri die ...

10.54 Accoltellata per caso, fermato confessa E'stato fermato l'uomo che ieri a Vittoria, nel Ragusano, avrebbe ucciso a coltellate una donna di 37 anni,, originaria dell'Albania, sposata e mamma di due bambini. L'uomo è stato individuato dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza, rintracciato e condotto in caserma. L'...Ha confessato l'uomo, ventottenne, che ha ucciso a coltellate, 37 anni, sposata e madre di due figli, ieri a Vittoria. Il delitto è avvenuto intorno alle 13, all'angolo tra via Firenze e via Tenente Alessandrello. L'uomo ha confessato davanti al ...VITTORIA - La scorsa notte, i carabinieri hanno arrestato l’autore dell’efferato omicidio della donna di origini albanesi colpita a morte da numerosi ...Nella notte scorsa, i Carabinieri hanno tratto in arresto l’autore dell’efferato omicidio della donna di origini albanesi colpita a morte da numerosi colpi di arma da taglio avvenuto alle 12:40 di ier ...