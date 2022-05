(Di giovedì 26 maggio 2022) In un anno le cinque Big Teh, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, hanno consumato una quantità di energia, pari a 49,7 milioni di megawattora (MWh), più elevata del(48,4 milioni MWh)...

Advertising

Agenzia ANSA

In un anno le cinqueTeh, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, hanno consumato una quantità di energia, pari a 49,7 milioni di megawattora (MWh), più elevata del Portogallo (48,4 milioni MWh) e della Grecia (46,...Chi sono i colpevoli Gli attacchi di hacking su larga scala sono spesso commessi da criminali informatici state sponsored e i principali protagonisti sono i "Four ": Cina, Iran, Corea del Nord ... Big Tech: le 'Faang' consumano più di Portogallo e Grecia - Economia Dal 2018 al 2020 il consumo dei cinque colossi americani è triplicato. Se Internet fosse una nazione sarebbe la quarta più inquinante al mondo ...In un anno le cinque Big Teh, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, hanno consumato una quantità di energia, pari a 49,7 milioni di megawattora (MWh), più elevata del Portogallo (48,4 milioni MWh ...