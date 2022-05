Bergamo e i Cre | per fine maggio una mappa online con tutte le iniziative

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 maggio 2022). Vista l’esperienza positiva degli scorsi due anni nella gestione delle attività estive grazie alla condivisione di un Patto educativo di territorio, il Comune diha riproposto la stessa formula anche per l’estate 2022, con l’obiettivo di consentire la realizzazione di un sistema di interventi educativo-ricreativi per bambini e adolescenti della fascia di età 0-17 anni. L’Amministrazione, inoltre, in linea con quanto già realizzato, ripropone anche il progetto “Estate insieme per tutti” finalizzato alla partecipazione di bambini e adolescenti con disabilità che fruiscono del servizio di assistenza educativa scolastica attraverso la messa a disposizione di figure educative dedicate. Nel 2021 sono stati complessivamente 6.683 i minori accolti nelle attività estive di Estate insieme per tutti, Centri Ricreativi Diurni delle Parrocchie e ...