Amadeus all’Arena di Verona a settembre con Arena ’60 | ’70 | 80 e… ’90

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 maggio 2022) . Dopo il successo della prima edizione, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 torna nell’anfiteatro scaligero con la seconda edizione del suo show. Tre le serate dedicate addiper’60, ’70, 80 e… ’90. Le date sono quelle del 12, 13 e 142022 per la nuova edizione dello show dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della musica in quei decenni fondamentali. E c’è una novità: dopo gli anni ’60, ’70 e ’80, quest’anno si aggiungono anche gli anni ’90 e quindi le canzoni pubblicate tra il 1990 e il 1999. Una grande festa dedicata alla musica conche il prossimo febbraio tornerà sul palco del Festival di Sanremo per condurre la prossima edizione della kermesse canora. Intanto, a ...