Addio a Ciriaco De Mita | ultimo grande leader della Dc Storica la rivalità con Craxi

marcodimaio : Addio a Ciriaco De Mita, già presidente del consiglio e leader della Democrazia Cristiana. Per molti anni è stato “… - Emagorno : Addio a Ciriaco #DeMita. Protagonista della nostra storia recente, ha servito l'Italia mettendo a disposizione le s… - ilfoglio_it : Addio a Ciriaco De Mita. L'ex segretario della Dc aveva novantaquattro anni. Era esponente della corrente di sinist… - tg2000it : Addio allo storico leader Dc Ciriaco #DeMita. I funerali a #Nusco #26maggio - TV2000it : ????Addio allo storico leader #Dc #CiriacoDeMita ??I funerali a #Nusco ??Ecco la parabola #politica dello storico l… -

Il suo governo, il pentapartito, cadde per la crisi aperta dal leader Psi. Fine intellettuale, fu più volte ministro e parlamentare europeo. Era in carica come sindaco della sua città Nusco. Aveva 94 .IRPINIA, DC, PALAZZO CHIGI:AL VECCHIODE MITA, PROTAGONISTA DELLA PRIMA REPUBBLICADe Mita è morto e forse sarebbe stato lui il primo a scherzarci sopra qualora fosse avvenuta ...(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2022 Si è spento a 94 anni Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e più volte ministro. Ecco un'intervista del 2019 a margine di un evento dedicato a Don Luigi ...Il suo governo, il pentapartito, cadde per la crisi aperta dal leader Psi. Fine intellettuale, fu più volte ministro e parlamentare europeo. Era in carica come sindaco della sua città Nusco. Aveva 94 ...