Advertising

webecodibergamo : Withu, è sua la bella con Legnano: adesso in semifinale contro Cividale -

... tanto da mettere in dubbio il prosieguo della stagione di Andrea Gussoni S arà un weekend MotoGP molto serrato per il teamYamaha RNF e Andrea Dovizioso, allaprima gara di casa con la M1. ...... ha dichiarato al sito ufficiale del Team. Il team principal Razlan Razali punta sull'ex ... Sappiamo che al momento non si sta divertendo sullaYZR - M1, ma penso che sia il team che il pilota ...Esulta Bergamo e ne ha ampio motivo. Sono capitan Savoldelli e soci ad aggiudicarsi la semifinale playoff per il salto in serie A2 . La bella di mercoledì sera (25 maggio) a Legnano certifica la vitto ...Bilancio fallimentare in casa Yamaha WithU al termine del primo terzo della stagione per il Mondiale MotoGP, con il pilota di punta Andrea Dovizioso che ha collezionato soli 8 punti senza riuscire ad ...