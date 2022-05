Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2022 ore 19:15 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Viabilità DEL 25 MAGGIO 2022 ORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFIC OINTENSO TRA Roma FIUMICINO E TIUBRTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA PISANA E BOCCEA, CASSIA BIS E SALARIA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO un INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA COLOMBO DIREZIONE EUR SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MAR IN VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA TRIONFALE DIREZIONE VITERBO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA PER INCIDENTE TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022)DEL 25 MAGGIOORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFIC OINTENSO TRAFIUMICINO E TIUBRTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA PISANA E BOCCEA, CASSIA BIS E SALARIA PERCORRENDO LAFIUMICINO un INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA COLOMBO DIREZIONE EUR SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MAR IN VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA TRIONFALE DIREZIONE VITERBO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA PER INCIDENTE TRAFFICO ...

