Vaiolo delle scimmie, Galli: "Vaccinazione? Non è giustificata dai dati. Basta azione di contenimento" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un programma di Vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie? " Non credo che si debba arrivare a tanto , allo stato attuale dei fatti". Lo ribadisce Massimo Galli , già direttore del reparto di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un programma dicontro il? " Non credo che si debba arrivare a tanto , allo stato attuale dei fatti". Lo ribadisce Massimo, già direttore del reparto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - Eedaii : RT @fuoridalcorotv: Vaiolo delle scimmie, Maria Rita Gismondo: 'E' una malattia che si risolve da sola in un paio di settimane' #Fuoridalc… - Mariano22474181 : Come mai due case farmaceutiche erano già pronte a immettere sul mercato i va@@ini per il vaiolo delle scimmie dal… -