Ucraina | il lento ritorno alla normalità di Kharkiv dopo l’assedio dei russi | “Per la prima volta da mesi vedo del pane fresco”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)aver passatosotto assedio da parte dell’esercito russo, la cittàdiinizia a risvegliarsi. Piccole attività tornano ad alzare le saracinesche attirando i cittadini stremati dei villaggi intornocittà, rimasti per duesenza nessun contatto con l’esterno. Gli operai del comune iniziano a portare via le macerie dal mercato Barabashova distrutto dai bombardamenti. E proprio in questa zona ha riaperto un piccolo alimentari che rifornisce i cittadini ancora chiusi nelle metropolitane. In centro, invece, riapre al pubblico una pizzeria che ha continuato a lavorare per i volontari e per l’esercito durante tutto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.