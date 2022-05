Traffico Roma del 25-05-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico situazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale solo sulla via Pontina si incontrano Code in avvicinamento al cantiere Castel di Decima perché arriva da Pomezia sia da Roma ancora chiusa il servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B B1 per un guasto alle scale mobili quindi i treni transitano senza fermarsi e questa sera in vista della finale che si giocherà a Tirana in Albania tra Roma e feyenord valida per la UEFA Europa conference League la Questura ha predisposto lo stop della rete di bus e tram di Atac e Roma TPL su tutto il territorio comunale dalle 22 di questa sera alle 3 di notte il servizio riprenderà con le linee notturne mentre i lavori stanno interessando la metro B sono sospesi e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con ilsituazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale solo sulla via Pontina si incontrano Code in avvicinamento al cantiere Castel di Decima perché arriva da Pomezia sia daancora chiusa il servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B B1 per un guasto alle scale mobili quindi i treni transitano senza fermarsi e questa sera in vista della finale che si giocherà a Tirana in Albania trae feyenord valida per la UEFA Europa conference League la Questura ha predisposto lo stop della rete di bus e tram di Atac eTPL su tutto il territorio comunale dalle 22 di questa sera alle 3 di notte il servizio riprenderà con le linee notturne mentre i lavori stanno interessando la metro B sono sospesi e ...

