Roma, non vuole comprare i fiori e il venditore le incendia i capelli per ripicca (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma. Con una certa insistenza aveva cercato di venderle delle rose, ma la donna non ne voleva proprio sapere di acquistarle. Forse il rifiuto ha innescato qualcosa dentro l'uomo, che deve averlo interpretato come un "affronto", e per questo aveva deciso di fargliela pagare. Così, dopo aver tirato fuori un accendino, lo ha avvicinato ai capelli della malcapitata, dando fuoco ad una ciocca. Poi, si è velocemente allontanato. Leggi anche: vuole comprare i fiori per la lapide della cognata, Rita Dalla Chiesa derubata da un venditore ambulante Segnali di fumo all'interno dell'autobus All'inizio, la donna non si era accorta di nulla. Solamente qualche istante dopo, i passeggeri del bus sul quale la donna si trovava in quel momento hanno iniziato ad avvertire del fumo. Il fumo proveniva ...

