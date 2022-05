Roland Garros 2022 | i match di oggi | Fognini e Trevisan in campo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il torneo parigino su terra rossa continua a calamitare tutte le attenzioni del mondo tennistico. La Francia è diventata, in questo breve ma intenso periodo, il centro del mondo della racchetto con uno degli Slam più importanti e famosi di scena a Parigi. Tantissimi gli atleti accorsi per scrivere la storia di questa manifestazione, con la spedizione azzurra protagonista con quattro italiani nel maschile e due ragazze nel femminile. Ma chi scenderà inper difendere i colori della racchetta tricolore? Ecco tutti iazzurri (inandranno Fabioper gli uomini e Martinaper le donne) e quelli più interessanti dei tennisti stranieri di scena al...

Advertising

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - sportmediaset : Medvedev e Rublev al secondo turno, Tsonga dice addio al tennis #Roland-Garros - SkySport : ?? Sinner dopo la conferenza stampa si ferma a guardare il match di Musetti ?? @cottae ? Roland Garros Musetti-Tsitsi… - Tennis_Ita : Roland Garros, Rublev colpisce un addetto al campo e si scusa: 'Gesto inaccettabile, non accadrà più' - sportface2016 : #RolandGarros, Jannik #Sinner: 'Servizio migliorato, ma voglio crescere ancora. Mi sento bene' #tennis -

DIRETTA2022: L'AZZURRO IN GARA A margine della diretta del2022 , bisogna ovviamente fare un rapido focus su Fabio Fognini: come abbiamo detto il sanremese affronta oggi Botic Van ...Provaci ancora Lorenzo! Musetti sfiora di nuovo l'impresa, al, di battere un big del tennis ma si merita ampiamente il delirio che sta ricevendo in queste ore sui social dopo aver messo alle corde per oltre un'ora Stefanos Tsitsipas . Il livornese ...Linette-Trevisan è un match valido per il secondo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.Jannik Sinner ha superato agevolmente Bjorn Fratangelo nel primo turno del Roland Garros 2022, anche grazie alla grande pressione messa al servizio. “Sicuramente il servizio è una parte del mio gioco ...