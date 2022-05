Real Madrid, Guti: “Mbappé non è il migliore del mondo, qualcuno dovrebbe dirglielo in faccia” (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ex centrocampista del Real Madrid, Guti, ha parlato del caso Mbappé e del suo rinnovo arrivato col Psg dopo che in Spagna, in tanti, avevano annusato un suo approdo nella Liga. Ecco le sue parole lasciare ad El Chiringhito: “Kylian Mbappé non è il miglior giocatore del mondo, qualcuno dovrebbe dirglielo in faccia. Quante Champions o Palloni d’Oro ha vinto?. Non dico così perché sono deluso. Non è affatto questo. A mio parere è il calciatore con più futuro insieme ad Haaland e io avrei preso entrambi. Però non si può dire che sia il migliore del mondo, perché non è così”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ex centrocampista del, ha parlato del casoe del suo rinnovo arrivato col Psg dopo che in Spagna, in tanti, avevano annusato un suo approdo nella Liga. Ecco le sue parole lasciare ad El Chiringhito: “Kyliannon è il miglior giocatore delin. Quante Champions o Palloni d’Oro ha vinto?. Non dico così perché sono deluso. Non è affatto questo. A mio parere è il calciatore con più futuro insieme ad Haaland e io avrei preso entrambi. Però non si può dire che sia ildel, perché non è così”. SportFace.

