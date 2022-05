Processo Johnny Depp-Hamber Heard: è il giorno di Kate Moss che fa luce sull’abisso di accuse e bugie (Di mercoledì 25 maggio 2022) È il Processo del momento. L’argomento più discusso. Il dibattimento in corso in Virginia che vede confrontarsi a suon di testimonianze al vetriolo e colpi di scena, Johnny Depp e l’ex moglie Hamber Heard, oggi è stato il giorno di Kate Moss. E della testimonianza dell’attore, regista, musicista e produttore cinematografico statunitense, che nell’era del Metoo la sua ex coniuge ha trascinato in tribunale nel Regno Unito con l’accusa di abusi domestici. La Heard, che ha al suo attivo la sentenza inglese che le ha dato ragione – e che le è fruttata decine di milioni di dollari di risarcimento da parte dell’ex marito – non sembra riscuotere lo stesso successo legale nel Processo per diffamazione in cui l’ha coinvolta – ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) È ildel momento. L’argomento più discusso. Il dibattimento in corso in Virginia che vede confrontarsi a suon di testimonianze al vetriolo e colpi di scena,e l’ex moglie, oggi è stato ildi. E della testimonianza dell’attore, regista, musicista e produttore cinematografico statunitense, che nell’era del Metoo la sua ex coniuge ha trascinato in tribunale nel Regno Unito con l’accusa di abusi domestici. La, che ha al suo attivo la sentenza inglese che le ha dato ragione – e che le è fruttata decine di milioni di dollari di risarcimento da parte dell’ex marito – non sembra riscuotere lo stesso successo legale nelper diffamazione in cui l’ha coinvolta – ...

