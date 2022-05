Paura a Stromboli | le fiamme lambiscono le case | l’incendio forse scaturito dal rogo su un set video

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Un incendio è scoppiato questa mattina sull’isola di, probabilmente divampato da unsul set di una fiction. A fuoco decine di alberi e vegetazione. Secondo quanto hanno raccontato all’Adnkronos alcuni abitanti, lehanno lambito lee latra i residenti della zona è stata tanta. Tanto che, nel corso delle operazioni, che hanno richiesto anche l’intervento di due canadair, in località San Vincenzo alcune persone sono state evacuate dalla spiaggia per precauzione., leleSul posto sono intervenuti subito, oltre ai Vigili del Fuoco, anche gli uomini del Corpo forestale. I carabinieri della stazione locale. La guardia costiera di Lipari e, come ...

