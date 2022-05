Non solo enduro per la Scuderia Fulvio Norelli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Come promesso eccoci al commento con Alberto Rota “Rotaya” della prima gara in pista del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance disputata il 13/14/15 Maggio a Vallelunga. La moto, una V7 850 c.c. messa a disposizione da Fausto Oldrati, titolare della omonima concessionaria di Bergamo con i colori del neo Moto Club Scuderia Fulvio Norelli, ci è stata consegnata in tempi brevi ma per montare il Kit Trofeo ed un minimo di collaudo siamo arrivati a fine Aprile, quindi ci siamo presentati al primo appuntamento di Vallelunga a corto di test ed esperienza, ma nonostante tutto ci siamo qualificati con il terzo tempo assoluto su 32 equipaggi partecipanti. Purtroppo in gara UNO abbiamo avuto un avvio incerto partendo 22esimi, ma già al primo giro “Rotaya” transitava in quattordicesima posizione compiendo sorpassi mirabolanti e dando delle grandi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Come promesso eccoci al commento con Alberto Rota “Rotaya” della prima gara in pista del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance disputata il 13/14/15 Maggio a Vallelunga. La moto, una V7 850 c.c. messa a disposizione da Fausto Oldrati, titolare della omonima concessionaria di Bergamo con i colori del neo Moto Club, ci è stata consegnata in tempi brevi ma per montare il Kit Trofeo ed un minimo di collaudo siamo arrivati a fine Aprile, quindi ci siamo presentati al primo appuntamento di Vallelunga a corto di test ed esperienza, ma nonostante tutto ci siamo qualificati con il terzo tempo assoluto su 32 equipaggi partecipanti. Purtroppo in gara UNO abbiamo avuto un avvio incerto partendo 22esimi, ma già al primo giro “Rotaya” transitava in quattordicesima posizione compiendo sorpassi mirabolanti e dando delle grandi ...

