'Non siamo sfruttatori'. I gestori si difendono (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cinquanta imprenditori formano il gruppo 'La buona movida' e rilanciano. 'Rispettiamo i contratti e non siamo i responsabili del caos ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cinquanta imprenditori formano il gruppo 'La buona movida' e rilanciano. 'Rispettiamo i contratti e noni responsabili del caos ...

Advertising

fattoquotidiano : “Draghi? È un esperto di finanza. Punto. Su sicurezza e riforma della giustizia non ci siamo proprio”: l’accusa di… - SaveChildrenIT : ??L'istruzione è un diritto fondamentale per bambine/i. Ma in #Afghanistan a migliaia di ragazze è negata la possib… - petergomezblog : Gratteri su Draghi: “È un esperto di finanza. Sulla giustizia non ci siamo proprio. Contrasto alle mafie? Siamo al… - tiber_h : RT @Giovanni7769: Solo La Verità ne parla? E secondo me, non dice neanche tutto Ma come siamo messi male .. - VascoMassi : @vascorossi Ehhhh la nostalgia di quei momenti Quando con le canzoni bastonavi i potenti Ora noto con grande dispia… -