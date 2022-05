Milan, la squadra assegna a Theo Hernandez il Premio Gentleman (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella giornata di ieri Theo Hernandez è stato premiato dai giocatori del Milan come Gentleman di squadra, nel sondaggio promosso da Sportmediaset. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella giornata di ieriè stato premiato dai giocatori delcomedi, nel sondaggio promosso da Sportmediaset.

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer torna in nazionale, non giocherà ma sarà con la squadra danese. 'Sono orgoglioso, lo scudetto con il #Milan… - AntoVitiello : Squadra arrivata in Duomo ????? #Milan - OptaPaolo : 0,66 - Tra i difensori centrali con almeno 30 presenze, #Tomori è quello con cui la sua squadra ha subito meno gol… - britneyacm : Ciao Franck, ti auguro una buona carriera anche se non troverai più una squadra come il Milan. - amantedigiroud : RT @theMilanZone_: ??Giudice Sportivo, il #Milan ha subito un'ammenda di 12mila € per 'avere suoi sostenitori intonato cori insultanti di m… -