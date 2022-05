M5S | Silvestri | ' d' accordo con vecchi post Giarrusso | si dimetta'

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Concordo perfettamente con ildel 2020 di Dino. 'Chi lascia il Movimento non può pensare di rimanere in Parlamento dopo essere stato eletto con il nostro Simbolo. Si deve dimettere. Cambiare idea è lecito, prendere in giro i cittadini no!'. Tutto giusto Dino, quindi?". Lo scrive su Facebook il deputato M5S Francesco, pubblicando undell'eurodeputato che oggi ha annunciato l'addio al Movimento.

