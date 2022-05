Le Iene: stasera in onda l’ultimo appuntamento (Di mercoledì 25 maggio 2022) stasera, mercoledì 25 maggio, in prima serata su Italia 1, l’ultimo appuntamento stagionale de “Le Iene”, lo show condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco, come di consueto, anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti della puntata Stefano De Martino e Marracash. Le Iene: i servizi dell’ultima puntata Sul nodo delle concessioni balneari e più in generale delle aree sul demanio marittimo, che in questi giorni occupa le pagine di politica del nostro Paese, Filippo Roma incontra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per porre loro domande sul tema. Il centrodestra, infatti, vorrebbe un rinvio dello stop alle proroghe, ora previsto dal 2024 come da sentenza del Consiglio di Stato. A distanza di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022), mercoledì 25 maggio, in prima serata su Italia 1,stagionale de “Le”, lo show condotto da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco, come di consueto, anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti della puntata Stefano De Martino e Marracash. Le: i servizi dell’ultima puntata Sul nodo delle concessioni balneari e più in generale delle aree sul demanio marittimo, che in questi giorni occupa le pagine di politica del nostro Paese, Filippo Roma incontra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per porre loro domande sul tema. Il centrodestra, infatti, vorrebbe un rinvio dello stop alle proroghe, ora previsto dal 2024 come da sentenza del Consiglio di Stato. A distanza di un ...

